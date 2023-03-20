Боголюбов Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боголюбов Алексей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1993

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1971 г.р.

Жена

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1993

Отец: Боголюбов Павел Юрьевич

Мать: Боголюбова Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
04.04.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боголюбова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
10.08.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боголюбова Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боголюбова Нина Васильевна

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