Данилов Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1976
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Данилова Елена
Рождение ребёнка
26.03.1978
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Данилова Елена
Рождение ребёнка
09.06.1982
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Данилова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Елена