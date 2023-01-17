Данилов Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1976

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Данилова Елена

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1978

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Данилова Елена

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.06.1982

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Данилова Елена

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Елена

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