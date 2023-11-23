Четвертинин Илья Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Матвей Федоров
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник в селе Арефине Рыбинского уезда
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Четвертинина) Александра Ильина
Мать ребёнка: Четвертинина Мария Георгиева
Смерть
Неизвестно