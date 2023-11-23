Четвертинин Илья Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧетвертинин Илья Матвеев

Четвертинин Илья Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Матвей Федоров

Мать: Евдокия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четвертинина Мария Георгиева

Работа или профессия
Неизвестно
священник в селе Арефине Рыбинского уезда
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Четвертинина) Александра Ильина

Мать ребёнка: Четвертинина Мария Георгиева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.