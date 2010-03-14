Тишков Дмитрий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1924
Дата смерти14.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1924
Отец: Тишков Гавриил Ефимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
15.02.1951
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.03.2010
Гродеково, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край