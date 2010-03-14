Тишков Дмитрий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишков Дмитрий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1924

Дата смерти

14.03.2010

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1924

Отец: Тишков Гавриил Ефимович

Мать: ?

Рождение ребёнка
15.02.1951

Сын: Тишков Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.03.2010
Гродеково, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
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