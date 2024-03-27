Мать Латифы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Латифы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сестра 2 Латифы Губайдулловна

Отец ребёнка: Губайдулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сестра 1 Латифы Губайдулловна

Отец ребёнка: Губайдулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губайдулла

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Абдуллина Латифа Губайдулловна

Отец ребёнка: Губайдулла

Смерть
После 1860
Похороны
Неизвестно

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