Мать Латифы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сестра 2 Латифы Губайдулловна
Отец ребёнка: Губайдулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сестра 1 Латифы Губайдулловна
Отец ребёнка: Губайдулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губайдулла
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Абдуллина Латифа Губайдулловна
Отец ребёнка: Губайдулла
Смерть
После 1860
Похороны
Неизвестно