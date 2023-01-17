Вакина (Думнова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакина (Думнова) Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Думнов Михаил Максимович

Мать: Думнова Екатерина Матвеевна

Бракосочетание
04.10.1893

Муж: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)

Рождение ребёнка
13.06.1898

Дочь: Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)

Рождение ребёнка
14.04.1900

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)

Рождение ребёнка
01.10.1902

Сын: Вакин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)

Рождение ребёнка
24.04.1905

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Караштина Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)

Рождение ребёнка
26.09.1910

Сын: Вакин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)

Рождение ребёнка
09.06.1915

Сын: Вакин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)

Рождение ребёнка
03.10.1917

Сын: Вакин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)

Смерть
Неизвестно
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