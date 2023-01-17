Вакина (Думнова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
04.10.1893
Рождение ребёнка
13.06.1898
Дочь: Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)
Рождение ребёнка
14.04.1900
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)
Рождение ребёнка
01.10.1902
Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)
Рождение ребёнка
24.04.1905
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Караштина Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)
Рождение ребёнка
26.09.1910
Сын: Вакин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)
Рождение ребёнка
09.06.1915
Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)
Рождение ребёнка
03.10.1917
Отец ребёнка: Вакин Алексей Акимович(Ефимович?)
Смерть
Неизвестно