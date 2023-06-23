Кицис Исай Пинкусович (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кицис Исай Пинкусович (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кицис Елизавета Исаевна

Мать ребёнка: Кицис Ханна Юдковна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кицис Розалия Исаевна

Мать ребёнка: Кицис Ханна Юдковна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кицис Ефим Исаевич

Мать ребёнка: Кицис Ханна Юдковна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кицис Семен Исаевич

Мать ребёнка: Кицис Ханна Юдковна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кицис Емельян Исаевич

Мать ребёнка: Кицис Ханна Юдковна

Смерть
Неизвестно

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