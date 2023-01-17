Медведев Асаф Гаврилов
Место рождения
Дата рождения15.10.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1824
Крещение
15.10.1824
воспреемники: Иван Гаврилов и Евдокея Степанова | Казанская церковь
Бракосочетание
27.10.1842
по женихѣ поручители Онаго жь Села уделная кресьянѣ Василиі Ильинъ Биляковъ, Радионъ Яковливъ Добряковъ, Николай Александровъ Девятовъ; по невести Онаго жь села уде= кре= Степанъ Яфимовъ Немноновъ, Тр... Показать все
Смерть
Неизвестно