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Медведев Асаф Гаврилов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.10.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1824

Отец: Медведев Гаврила Степанов

Мать: Медведева Анна Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.10.1824
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Иван Гаврилов и Евдокея Степанова | Казанская церковь
Бракосочетание
27.10.1842

Жена: Медведева Мария Михайлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по женихѣ поручители Онаго жь Села уделная кресьянѣ Василиі Ильинъ Биляковъ, Радионъ Яковливъ Добряковъ, Николай Александровъ Девятовъ; по невести Онаго жь села уде= кре= Степанъ Яфимовъ Немноновъ, Тр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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