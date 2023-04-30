Туманова (Никитина) Екатерина Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1986
Рождение ребёнка
16.03.2006
Сын: Никитин Кирилл Анатольевич
Бракосочетание
30.01.2015
Рождение ребёнка
13.06.2015
Дочь: Туманова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Туманов Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
15.06.2015
Дочь: Туманова Анна сергеевна
Отец ребёнка: Туманов Сергей Юрьевич