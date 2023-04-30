Туманова (Никитина) Екатерина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова (Никитина) Екатерина Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1986

Отец: Никитин Виталий Николаевич

Мать: Никитина Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
16.03.2006

Сын: Никитин Кирилл Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
30.01.2015

Муж: Туманов Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
13.06.2015

Дочь: Туманова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Туманов Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
15.06.2015

Дочь: Туманова Анна сергеевна

Отец ребёнка: Туманов Сергей Юрьевич

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