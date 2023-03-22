Шабалкина (Литина) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалкина (Литина) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литин Кузьма

Мать: Литина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалкин Елизар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Шабалкин Елизар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Шабалкин Елизар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Шабалкин Елизар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Шабалкин Елизар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Шабалкин Елизар

Смерть
Неизвестно
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