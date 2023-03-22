Шабалкина (Литина) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литин Кузьма
Мать: Литина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шабалкин Елизар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Шабалкин Елизар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Шабалкин Елизар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Шабалкин Елизар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Шабалкин Елизар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Шабалкин Елизар
Смерть
Неизвестно