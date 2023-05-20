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Стеблянко Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1978

Отец: Стеблянко Павел Григорьевич

Мать: Стеблянко Кравец Надежда Викторовна

Бракосочетание
25.10.2002

Жена: Стеблянко Червякова Василиса Владимировна

Рождение ребёнка
29.09.2003

Сын: Стеблянко Владислав Викторович

Мать ребёнка: Стеблянко Червякова Василиса Владимировна

Рождение ребёнка
02.12.2008

Дочь: Стеблянко Ульяна Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.11.2013

Сын: Стеблянко Константин Викторович

Мать ребёнка: не указана

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