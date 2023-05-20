Стеблянко Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1978
Бракосочетание
25.10.2002
Рождение ребёнка
29.09.2003
Сын: Стеблянко Владислав Викторович
Мать ребёнка: Стеблянко Червякова Василиса Владимировна
Рождение ребёнка
02.12.2008
Дочь: Стеблянко Ульяна Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.11.2013
Сын: Стеблянко Константин Викторович
Мать ребёнка: не указана