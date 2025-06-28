(Стройкова) Анна Фроловна 07.09.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Стройкова) Анна Фроловна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 07.09.1901 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
Страйков Фрол Дмитриевич13.08.1856 ст. г.р.
Мать
Страйкова (Березина) Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1901 ст.

Отец: Страйков Фрол Дмитриевич

Мать: Страйкова (Березина) Екатерина Ивановна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Крещение
08.09.1901 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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