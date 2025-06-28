(Стройкова) Анна Фроловна
женский, родилась 07.09.1901 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецСтрайков Фрол Дмитриевич13.08.1856 ст. г.р.
МатьСтрайкова (Березина) Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1901 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
08.09.1901 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно