Суслов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Столбцы, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.12.2018
Дочь: Суслова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности