Суслов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Столбцы, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.12.2018

Дочь: Суслова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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