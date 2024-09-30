Халцонен Петр Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1843
Жена: Халцонен Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
11.11.1844
Дочь: (Халцонен) Мария Петровна
Мать ребёнка: Халцонен Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
23.06.1849
Мать ребёнка: Халцонен Анна Абрамовна
Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно