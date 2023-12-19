Сериков Семён Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.2012
Дочь: Серикова Кристина Семёновна
Мать ребёнка: Григорян Карине Корюновна
Рождение ребёнка
30.08.2014
Дочь: Серикова Диана Семёновна
Мать ребёнка: Григорян Карине Корюновна
Рождение ребёнка
05.01.2017
Мать ребёнка: Григорян Карине Корюновна
Рождение ребёнка
03.08.2019
Мать ребёнка: Григорян Карине Корюновна