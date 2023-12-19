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Сериков Семён Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорян Карине Корюновна

Рождение ребёнка
09.11.2012

Дочь: Серикова Кристина Семёновна

Мать ребёнка: Григорян Карине Корюновна

Рождение ребёнка
30.08.2014

Дочь: Серикова Диана Семёновна

Мать ребёнка: Григорян Карине Корюновна

Рождение ребёнка
05.01.2017

Сын: Сериков Глеб Семёнович

Мать ребёнка: Григорян Карине Корюновна

Рождение ребёнка
03.08.2019

Сын: Сериков Эрик Семёнович

Мать ребёнка: Григорян Карине Корюновна

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