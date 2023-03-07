Останина Евдокия Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Останин Авксентий Данилов
Отец ребёнка: Останин Данило Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Останин Данило Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Евгения Данилова
Отец ребёнка: Останин Данило Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Останин Данило Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Пелагея Данилова
Отец ребёнка: Останин Данило Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812