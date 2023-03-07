Останина Евдокия Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Евдокия Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Останин Авксентий Данилов

Отец ребёнка: Останин Данило Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Останин Трофим Данилов

Отец ребёнка: Останин Данило Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Евгения Данилова

Отец ребёнка: Останин Данило Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Останин Николай Данилов

Отец ребёнка: Останин Данило Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Пелагея Данилова

Отец ребёнка: Останин Данило Сидоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Данило Сидоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812
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