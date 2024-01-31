Стрелкова (Ларионова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрелкова (Ларионова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1856 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларионов Абрам

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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