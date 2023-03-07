Бастрыкин Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастрыкин Петр Андреевич

Бастрыкин Петр Андреевич

avatar

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Бастрыкин Андрей Тимофеевич

Мать: Бастрыкина Наталья Кряквина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.07.1871

Сын: Бастрыкин Василий Петрович

Мать ребёнка: Бастрыкина Надежда Ромашина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Бастрыкин Никита Петрович

Мать ребёнка: Бастрыкина Надежда Ромашина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.12.1876

Дочь: Анисья Петровна

Мать ребёнка: Бастрыкина Надежда Ромашина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Бастрыкин Константин Петрович

Мать ребёнка: Бастрыкина Надежда Ромашина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close