Бастрыкин Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
20.07.1871
Сын: Бастрыкин Василий Петрович
Мать ребёнка: Бастрыкина Надежда Ромашина
Рождение ребёнка
1872
Сын: Бастрыкин Никита Петрович
Мать ребёнка: Бастрыкина Надежда Ромашина
Рождение ребёнка
?.12.1876
Дочь: Анисья Петровна
Мать ребёнка: Бастрыкина Надежда Ромашина
Рождение ребёнка
1893
Сын: Бастрыкин Константин Петрович
Мать ребёнка: Бастрыкина Надежда Ромашина
Смерть
Неизвестно