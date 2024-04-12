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Кирьянов Наум Ефимович

Место рождения

Алексеевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кирьянов Ефим Афанасьевич

Мать: не указана

Алексеевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Киряьнов Андрей Наумович

Мать ребёнка: Кирьянова Маремьяна Артемьевна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Кирьянова Татьяна Наумовна

Мать ребёнка: Кирьянова Маремьяна Артемьевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кирьянов Ефим Наумович

Мать ребёнка: Кирьянова Маремьяна Артемьевна

Смерть
Неизвестно
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