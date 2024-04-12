Кирьянов Наум Ефимович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Кирьянов Ефим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Кирьянова Маремьяна Артемьевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Кирьянова Татьяна Наумовна
Мать ребёнка: Кирьянова Маремьяна Артемьевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Кирьянова Маремьяна Артемьевна
Смерть
Неизвестно