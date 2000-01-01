Калинкина Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкина Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинкина Анна Александровна

Отец ребёнка: Калинкин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Калинкин Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинкин Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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