Приказчиков Федор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приказчиков Федор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1904 ст.
На 1904 год - крестьянин деревни Разоприха Воскресенской волости Судогодского уезда Владимирской губернии (в 1966 году переименована в Липки, а в 1989 году исключена из учётных данных)
Смерть
Неизвестно
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