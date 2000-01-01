Приказчиков Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1904 ст.
На 1904 год - крестьянин деревни Разоприха Воскресенской волости Судогодского уезда Владимирской губернии (в 1966 году переименована в Липки, а в 1989 году исключена из учётных данных)
Смерть
Неизвестно