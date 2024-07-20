Имя неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИмя неизвестно

Имя неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карзаков Яковлев Иванов Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1906

Сын: Иванов Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван

Миснеры
Рождение ребёнка
17.03.1908

Сын: Иванов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
03.07.1923

Дочь: Егорова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Миснеры, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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