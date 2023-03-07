Логинов Аверкий (Аверка) Фролов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1669
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669
Отец: Логинов Фрол (Фролко) Шумилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: Логинова Матрена Андреева
Рождение ребёнка
Около 1699
Мать ребёнка: Логинова Матрена Андреева
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: Логинова Матрена Андреева
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Зиновия Аверкиева
Мать ребёнка: Логинова Матрена Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719