Логинов Аверкий (Аверка) Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Аверкий (Аверка) Фролов

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Место рождения

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: Логинов Фрол (Фролко) Шумилов

Мать: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Логинов Ефим Аверкиев

Мать ребёнка: Логинова Матрена Андреева

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Логинов Михаил Аверкиев

Мать ребёнка: Логинова Матрена Андреева

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Логинов Нефед Аверкиев

Мать ребёнка: Логинова Матрена Андреева

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Зиновия Аверкиева

Мать ребёнка: Логинова Матрена Андреева

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Матрена Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1719
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