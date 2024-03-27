(Загретдинова) Миннур (Файма) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Загретдинова) Миннур (Файма)

Место рождения

д. Алькеево, Алькеевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Фаттахов Загретдин

Мать: Фаттахова Махибадар Шакирзяновна

д. Алькеево, Алькеевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
15.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснутдинов Халиль

г. Альметьевск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснутдинов Халиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснутдинов Халиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуснутдинов Халиль

Смерть
Неизвестно
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