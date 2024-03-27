(Загретдинова) Миннур (Файма)
Место рожденияд. Алькеево, Алькеевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Фаттахов Загретдин
д. Алькеево, Алькеевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
15.05.1971
г. Альметьевск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хуснутдинов Халиль
Смерть
Неизвестно
Донбасс