Теплухина Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.11.1917 ст.
Дата смерти02.06.1967
ПолЖенский
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1938
Дочь: Питеркина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Усольцев Николай Иванович
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Усольцева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Усольцев Николай Иванович
Смерть
02.06.1967