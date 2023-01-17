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Теплухина Анастасия Ивановна

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Место рождения

Бугрышиха, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.11.1917 ст.

Дата смерти

02.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917 ст.

Отец: Теплухин Иван Яковлевич

Мать: Шипулина Евдокия Васильевна

Бугрышиха, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.11.1938

Дочь: Питеркина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Усольцев Николай Иванович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Усольцева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Усольцев Николай Иванович

Смерть
02.06.1967
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