Капилова (Смирнова) Феоктиста Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капилова (Смирнова) Феоктиста Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Капилов Александр Никанорович

Отец ребёнка: Капилов Никанор Васильевич

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Березкина Прасковья Никаноровна

Отец ребёнка: Капилов Никанор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капилов Никанор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Данилиха
Смерть
Неизвестно
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