Капилова (Смирнова) Феоктиста Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Капилов Александр Никанорович
Отец ребёнка: Капилов Никанор Васильевич
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Березкина Прасковья Никаноровна
Отец ребёнка: Капилов Никанор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Данилиха
Смерть
Неизвестно