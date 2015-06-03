Егоров Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Александр Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.2015

Дочь: Егорова Полина Александровна

Мать ребёнка: Егорова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
10.05.2021

Дочь: Егорова Алиса Александровна

Мать ребёнка: Егорова Ксения Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Ксения Васильевна

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