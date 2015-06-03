Егоров Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.2015
Дочь: Егорова Полина Александровна
Мать ребёнка: Егорова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
10.05.2021
Дочь: Егорова Алиса Александровна
Мать ребёнка: Егорова Ксения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно