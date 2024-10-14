Долгушева (Артёмова) Тамара Сергеевна
женский, родилась 28.02.1915
умерла 06.07.1975
ОтецАртемов Сергей Игнатьевич29.09.1887 г.р.
МатьАртемова (Дурнева) Клавдия Матвеевна18.05.1887 г.р.
Супруги
Долгушев Михаил Романович30.10.1905 г.р.
Дети
Долгушев Анатолий Михайлович29.11.1945 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1915
Бракосочетание
15.07.1934
Рождение ребёнка
03.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгушев Михаил Романович
Рождение ребёнка
29.11.1945
Сын: Долгушев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Долгушев Михаил Романович
Смерть
06.07.1975