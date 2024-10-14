Долгушева (Артёмова) Тамара Сергеевна 28.02.1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушева (Артёмова) Тамара Сергеевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 28.02.1915

умерла 06.07.1975

Отец
Артемов Сергей Игнатьевич29.09.1887 г.р.
Мать
Артемова (Дурнева) Клавдия Матвеевна18.05.1887 г.р.
Супруги
Долгушев Михаил Романович30.10.1905 г.р.
Дети
Долгушев Анатолий Михайлович29.11.1945 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1915

Отец: Артемов Сергей Игнатьевич

Мать: Артемова (Дурнева) Клавдия Матвеевна

Бракосочетание
15.07.1934

Муж: Долгушев Михаил Романович

Рождение ребёнка
03.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгушев Михаил Романович

Рождение ребёнка
29.11.1945

Сын: Долгушев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Долгушев Михаил Романович

Смерть
06.07.1975

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