Ситников Виктор Иванович
Место рожденияпоселок Или Алма-Атинской области ( на 1923 год)
Дата рождения05.09.1923
Дата смерти24.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1923
Отец: Ситников Иван Карпович
поселок Или Алма-Атинской области ( на 1923 год)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Александр Викторович
Мать ребёнка: Ситникова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1946
Сын: Ситников Евгений Викторович
Мать ребёнка: Ситникова Ольга Ивановна
Смерть
24.03.1998