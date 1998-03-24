Ситников Виктор Иванович 05.09.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ситников Виктор Иванович

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Место рождения

поселок Или Алма-Атинской области ( на 1923 год)

Дата рождения

05.09.1923

Дата смерти

24.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1923

Отец: Ситников Иван Карпович

Мать: Ситникова Мария Матвеевна

поселок Или Алма-Атинской области ( на 1923 год)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Александр Викторович

Мать ребёнка: Ситникова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1946

Сын: Ситников Евгений Викторович

Мать ребёнка: Ситникова Ольга Ивановна

Смерть
24.03.1998

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