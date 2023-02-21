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Чернов Виталий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1987

Отец: Чернов Анатолий Васильевич

Мать: Шкор Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
23.01.2011

Сын: Чернов Тихон Витальевич

Мать ребёнка: Буйко Юлия Вячеславовна

Рождение ребёнка
01.08.2013

Сын: Чернов Серафим Витальевич

Мать ребёнка: Буйко Юлия Вячеславовна

Рождение ребёнка
07.11.2016

Сын: Чернов Кузьма Витальевич

Мать ребёнка: Буйко Юлия Вячеславовна

Рождение ребёнка
01.04.2022

Дочь: Чернова Софико Витальевна

Мать ребёнка: Буйко Юлия Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буйко Юлия Вячеславовна

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