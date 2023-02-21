Чернов Виталий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1987
Рождение ребёнка
23.01.2011
Мать ребёнка: Буйко Юлия Вячеславовна
Рождение ребёнка
01.08.2013
Сын: Чернов Серафим Витальевич
Мать ребёнка: Буйко Юлия Вячеславовна
Рождение ребёнка
07.11.2016
Мать ребёнка: Буйко Юлия Вячеславовна
Рождение ребёнка
01.04.2022
Дочь: Чернова Софико Витальевна
Мать ребёнка: Буйко Юлия Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буйко Юлия Вячеславовна