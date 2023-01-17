Привалов Карп Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Привалов Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.07.1904
Жена: Привалова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1904 ст.
Дочь: Привалова Вера Карповна
Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1906 ст.
Дочь: Шаповалова Лидия Карповна
Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1907 ст.
Дочь: Панасенко Елена Карповна
Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна
Посвящение в духовный сан
03.12.1910 ст.
Епархиальным начальством принят в духовное звание и определен штатным дьяконом в Харьковский Кафедральный Успенский Собор
Награда
21.02.1913
Свято-бронзовая медаль в память 300-летия Дома Романовых
Смерть
1957
Хмельницкий, Хмельницька область