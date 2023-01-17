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Привалов Карп Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Привалов Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.07.1904

Жена: Привалова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1904 ст.

Дочь: Привалова Вера Карповна

Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1906 ст.

Дочь: Шаповалова Лидия Карповна

Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1907 ст.

Дочь: Панасенко Елена Карповна

Мать ребёнка: Привалова Анна Ивановна

Посвящение в духовный сан
03.12.1910 ст.
Харьков, Харківська область
Епархиальным начальством принят в духовное звание и определен штатным дьяконом в Харьковский Кафедральный Успенский Собор
Награда
21.02.1913
Харьков, Харківська область
Свято-бронзовая медаль в память 300-летия Дома Романовых
Смерть
1957
Хмельницкий, Хмельницька область
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