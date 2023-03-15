Чепик Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепик Ульяна

Чепик Ульяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Чепик Фёдор Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Чепик Фёдор Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Борис Фёдорович

Отец ребёнка: Чепик Фёдор Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепик Фёдор Романович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close