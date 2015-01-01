Клюкова Наталья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкова Наталья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Левченко Василий Иванович

Мать: Левченко Фаина Капитоновна

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