Васильев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Васильев Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Трупехино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Годунова Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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