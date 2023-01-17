Кошкина Анна Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Анна Афонасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кошкин Анатолий Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Евдокимовская, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Алефтина Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Евдокимовская, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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