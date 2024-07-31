Праскевья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскевья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Маслов Сергей

Отец ребёнка: Маслов (Щаглов-Усыновлен) Никита

Рождение ребёнка
1823

Сын: Маслов Илья

Отец ребёнка: Маслов (Щаглов-Усыновлен) Никита

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Маслова) Татьяна

Отец ребёнка: Маслов (Щаглов-Усыновлен) Никита

Рождение ребёнка
1833

Сын: Маслов Клим

Отец ребёнка: Маслов (Щаглов-Усыновлен) Никита

Рождение ребёнка
1835

Сын: Маслов Василий Рекрут С 1854 Года

Отец ребёнка: Маслов (Щаглов-Усыновлен) Никита

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Маслова) Ульяна

Отец ребёнка: Маслов (Щаглов-Усыновлен) Никита

Смерть
Неизвестно

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