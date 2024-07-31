Праскевья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Маслов Сергей
Отец ребёнка: Маслов (Щаглов-Усыновлен) Никита
Рождение ребёнка
1823
Сын: Маслов Илья
Отец ребёнка: Маслов (Щаглов-Усыновлен) Никита
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Маслова) Татьяна
Отец ребёнка: Маслов (Щаглов-Усыновлен) Никита
Рождение ребёнка
1833
Сын: Маслов Клим
Отец ребёнка: Маслов (Щаглов-Усыновлен) Никита
Рождение ребёнка
1835
Сын: Маслов Василий Рекрут С 1854 Года
Отец ребёнка: Маслов (Щаглов-Усыновлен) Никита
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Маслова) Ульяна
Отец ребёнка: Маслов (Щаглов-Усыновлен) Никита
Смерть
Неизвестно