Русакова (Бутаина?) Федора Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова (Бутаина?) Федора Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Русаков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Русаков Софрон Тимофеевич

Отец ребёнка: Русаков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Русаков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Русаков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Русаков Арефей Тимофеевич

Отец ребёнка: Русаков Тимофей Иванович

Место жительства
С 1795 по 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русаков Тимофей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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