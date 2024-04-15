Русакова (Бутаина?) Федора Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Русаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Русаков Софрон Тимофеевич
Отец ребёнка: Русаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Русаков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Русаков Арефей Тимофеевич
Отец ребёнка: Русаков Тимофей Иванович
Место жительства
С 1795 по 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно