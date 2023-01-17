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Козмерчук Лаврентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Казмерчук Климентий Лаврентьевич

Мать ребёнка: ?

Деражня, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Козмерчук Иосиф Лаврентьевич

Мать ребёнка: ?

Деражня, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Солодкая Евдокия Лаврентьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козмерчук Пантелеймон Лаврентьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буга Анна Лаврентьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Лаврентьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козмерчук Демьян Лаврентьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козмерчук Адриан Лаврентьевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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