Шитой Ирина Петрова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитой Ирина Петрова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
29.10.1872 ст.

Муж: Шитой Василий Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
02.02.1873 ст.

Сын: Шитой Игнатий Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Василий Иванов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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