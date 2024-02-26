Шитой Ирина Петрова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
29.10.1872 ст.
Рождение ребёнка
02.02.1873 ст.
Сын: Шитой Игнатий Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Шитой Василий Иванов (Ич)
Смерть
Неизвестно