Ребковец Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Ребковец Парфен
Мать: Ребковец ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ребковец Василий
Мать ребёнка: Ребковец Антонина
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ребковец Николай Кириллович
Мать ребёнка: Ребковец Антонина
Рождение ребёнка
1933
Сын: Ребковец Иван
Мать ребёнка: Ребковец Антонина
Смерть
1979