Ребковец Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребковец Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

Лд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Ребковец Парфен

Мать: Ребковец ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ребковец Василий

Мать ребёнка: Ребковец Антонина

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ребковец Николай Кириллович

Мать ребёнка: Ребковец Антонина

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ребковец Иван

Мать ребёнка: Ребковец Антонина

Смерть
1979

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