Богомолов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.09.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно