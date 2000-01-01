Ткачук Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачук Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1907

Сын: Ткачук Николай Андреевич

Мать ребёнка: Ткачук Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткачук Марыся Андреевна

Мать ребёнка: Ткачук Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачук Владислав Андреевич

Мать ребёнка: Ткачук Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачук Роман Андреевич

Мать ребёнка: Ткачук Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачук Яков Андреевич

Мать ребёнка: Ткачук Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачук Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Ткачук Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачук Павел Андреевич

Мать ребёнка: Ткачук Анна

Смерть
Неизвестно
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