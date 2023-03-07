Гончаров Василий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1948
Дочь: Колесник Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Гончаров Клавдия Федоровна
Татищево, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область