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Гончаров Василий Георгиевич

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Место рождения

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область

Дата рождения

04.07.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.07.1948

Дочь: Колесник Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Гончаров Клавдия Федоровна

Татищево, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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