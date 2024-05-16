Пермяков Захар Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пермякова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пермяков Николай Захарович
Мать ребёнка: Пермякова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Пермяков Владимир Захарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно