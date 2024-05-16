Пермяков Захар Дмитриевич 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пермяков Захар Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пермяков Николай Захарович

Мать ребёнка: Пермякова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Пермяков Владимир Захарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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