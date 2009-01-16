Рочева Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рочева Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.2009

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2009

Отец: Рочев Андрей Викторович

Мать: Рочева Валентина Викторовна

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