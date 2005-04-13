Милкин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милкин Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1930

Дата смерти

13.04.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милкин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милкин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.04.2005
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