Милкин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1930
Дата смерти13.04.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.04.2005