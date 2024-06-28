Бекетов Михаил Титов сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Бекетов Тит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Бекетов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Бекетова Марфа Семеновна
Пермская губерния, Камышловский уезд, д. Шумки
сейчас данной деревни не существует, но название ближайшего села к которому оно относилось есть Ерзовка, Камышловский район, Свердловская область.
Смерть
Неизвестно