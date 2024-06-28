Бекетов Михаил Титов сын Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бекетов Михаил Титов сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бекетов Тит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Бекетов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Бекетова Марфа Семеновна

Пермская губерния, Камышловский уезд, д. Шумки
сейчас данной деревни не существует, но название ближайшего села к которому оно относилось есть Ерзовка, Камышловский район, Свердловская область.
Смерть
Неизвестно

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