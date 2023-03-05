Хитров Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитров Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1794

Отец: Хитров Василий Иванович

Мать: Хитров ?

Рождение ребёнка
После 01.01.1815

Сын: Хитров Иван Иванович

Мать ребёнка: Хитрова Акулина

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Глакерия Ивановна

Мать ребёнка: Хитрова Акулина

Рождение ребёнка
После 01.01.1829

Сын: Хитров Максим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хитрова Акулина

Смерть
Неизвестно
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