Хитров Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1794
Отец: Хитров Василий Иванович
Мать: Хитров ?
Рождение ребёнка
После 01.01.1815
Сын: Хитров Иван Иванович
Мать ребёнка: Хитрова Акулина
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Глакерия Ивановна
Мать ребёнка: Хитрова Акулина
Рождение ребёнка
После 01.01.1829
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хитрова Акулина
Смерть
Неизвестно