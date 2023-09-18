Белоусов Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.04.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1990
Дочь: Капарулина Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1992
Сын: Белоусов Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
20.06.2004
Жена: скрыто настройками приватности
Заринск, город Заринск, Алтайский край