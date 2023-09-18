Белоусов Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусов Евгений Николаевич

Белоусов Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.04.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1990

Дочь: Капарулина Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.1992

Сын: Белоусов Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
20.06.2004

Жена: скрыто настройками приватности

Заринск, город Заринск, Алтайский край
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