Сухов Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Андрей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1959

Дата смерти

29.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1959

Отец: Сухов Алексей Григорьевич

Мать: Сухова Александра Павловна

Рождение ребёнка
18.10.1985

Дочь: Сухова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Сухова Елена Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Ирина Яковлевна

Развод
Неизвестно

Жена: Сухова Ирина Яковлевна

Смерть
29.07.1990
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