Сухов Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1959
Дата смерти29.07.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1959
Рождение ребёнка
18.10.1985
Дочь: Сухова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Сухова Елена Васильевна
Развод
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Ирина Яковлевна
Развод
Неизвестно
Жена: Сухова Ирина Яковлевна
Смерть
29.07.1990